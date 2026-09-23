«Много информации для размышления». Козин — о готовности «Динамо» Владивосток к сезону

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Сергей Козин оценил подготовку клуба к сезону-2026/2027.

«За четыре дня мы провели три игры: сыграли против МБА, затем отправились в Челябинск, где провели ещё две встречи. Эти матчи дали нам очень много информации для размышления, обнажили наши проблемы и дали тренерскому штабу понимание, над чем необходимо работать.

У нас пока было не так много совместных тренировок. Сейчас ждём Нейта Полларда, чтобы уже в полном составе продолжить подготовку. Нам необходимо прибавлять в командных взаимодействиях — в первую очередь в защите», — приводит слова Козина пресс-служба команды.