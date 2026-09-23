15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Много информации для размышления». Козин — о готовности «Динамо» Владивосток к сезону

«Много информации для размышления». Козин — о готовности «Динамо» Владивосток к сезону
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Сергей Козин оценил подготовку клуба к сезону-2026/2027.

«За четыре дня мы провели три игры: сыграли против МБА, затем отправились в Челябинск, где провели ещё две встречи. Эти матчи дали нам очень много информации для размышления, обнажили наши проблемы и дали тренерскому штабу понимание, над чем необходимо работать.

У нас пока было не так много совместных тренировок. Сейчас ждём Нейта Полларда, чтобы уже в полном составе продолжить подготовку. Нам необходимо прибавлять в командных взаимодействиях — в первую очередь в защите», — приводит слова Козина пресс-служба команды.

Сейчас читают:
Дело Сандлера продолжит легенда «Динамо». Соловьёв — спортдиректор клуба из Владивостока
Дело Сандлера продолжит легенда «Динамо». Соловьёв — спортдиректор клуба из Владивостока