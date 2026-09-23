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Опубликовано видео, на котором Леброн Джеймс часто промахивается на тренировке

Опубликовано видео, на котором Леброн Джеймс часто промахивается на тренировке
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В социальных сетях появился видеоролик с одной из тренировок 41-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего за команду «Филадельфия Сиксерс».

На записи запечатлены сложные броски, которые берёт на себя Леброн, но они завершаются промахами.

41-летний Леброн Джеймс, являющийся четырёхкратным чемпионом лиги, проведёт свой 24-й сезон в североамериканской лиге. Летом звёздный форвард присоединился к «Филадельфии Сиксерс», уйдя свободным агентом из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Предсезонные матчи стартуют 4 октября, а регулярный чемпионат начнётся в том же месяце.

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