Козин прокомментировал уход Ньюмэна из «Динамо» Владивосток

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Сергей Козин рассказал о расставании с 29-летним американским защитником Маликом Ньюмэном, который покинул клуб 20 сентября.

«К сожалению, с Маликом произошла такая ситуация, и мы были вынуждены расстаться. Это игрок с опытом выступления в Единой лиге, поэтому будем стараться найти ему качественную замену. Понимаем, что сделать это на данном этапе сезона непросто», — приводит слова Козина пресс-служба команды.

Ньюмэн присоединился к команде из Владивостока минувшим летом. Ранее уже играл в Единой лиге ВТБ в составе саратовского «Автодора» в сезоне-2022/2023.