Медведев назвал решающий фактор во время переговоров с Душко Ивановичем

Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, как проходили переговоры с 69-летним черногорским специалистом Душко Ивановичем на пост главного тренера в санкт-петербургский коллектив.

— Как шли переговоры с Ивановичем, что стало решающим фактором при заключении соглашения?

— Решающим фактором стало взаимное понимание того, каким должен быть современный «Зенит» и каким образом мы можем двигаться к поставленным целям. Для нас было важно, чтобы тренер разделял амбиции клуба и был готов работать на перспективу, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует в пятницу, 25 сентября. В 1-м туре «Зенит» сыграет с «Уралмашем»