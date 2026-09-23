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Медведев назвал решающий фактор во время переговоров с Душко Ивановичем

Медведев назвал решающий фактор во время переговоров с Душко Ивановичем
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Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, как проходили переговоры с 69-летним черногорским специалистом Душко Ивановичем на пост главного тренера в санкт-петербургский коллектив.

— Как шли переговоры с Ивановичем, что стало решающим фактором при заключении соглашения?
— Решающим фактором стало взаимное понимание того, каким должен быть современный «Зенит» и каким образом мы можем двигаться к поставленным целям. Для нас было важно, чтобы тренер разделял амбиции клуба и был готов работать на перспективу, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует в пятницу, 25 сентября. В 1-м туре «Зенит» сыграет с «Уралмашем»

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