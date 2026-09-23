Елатонцев ответил, был ли вариант провести в NCAA ещё один сезон

24-летний российский центровой Кирилл Елатонцев, выступающий за команду Единой лиги ВТБ ЦСКА, высказался о выступлении в NCAA.

— А как вы перешли играть в команду «Оклахома Сунерз»? Расскажите об этом вашем опыте. Были ли варианты там остаться дольше, чем на один сезон?

— Наверное, уже нет смысла рассказывать, все знают, как я туда перешёл. Да, мне там понравилось, крутой опыт, крутое впечатление, другой совсем мир, так сказать, баскетбольный и не только. Был ли вариант остаться? Думаю, что по нынешним правилам — нет. Я следил за новостями NCAA, там часто меняются правила насчёт, так сказать, годности игроков к этой лиге.

И недавно некоторые игроки, которые завершили сезон, возвращались, но у меня уже был контракт с ЦСКА. Если бы его не было, может быть, попытался бы, но сейчас я уже здесь, — приводит слова Елатонцева портал Sporta.ru.