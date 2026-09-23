Президент РФБ Андрей Кириленко оценил шансы российских сборных 3х3 по баскетболу на Олимпиаду-2028, которая пройдёт в США.

«Чисто теоретически у нас есть шанс сыграть на Играх-2028 в турнире по баскетболу 3х3. Для этого нам надо каким-то чудом возглавить европейский рейтинг до декабря 2027 года. Если учесть, что наши игроки начали зарабатывать рейтинг для России только с лета этого года, то такой вариант — из разряда невозможных. Следующая опция — первый квалификационный турнир [март-апрель 2028 года], в котором могут принимать команды, не участвовавшие в последних двух Олимпиадах. Непонятно, как будут нас учитывать, ведь в Токио мы выступали под флагом ОКР.

Дальше будут ещё три квалификационных турнира до мая 2028 года, где будут учитываться обычные и комбинированные рейтинги, победы на турнирах, будут предоставлены места для стран-хозяев турниров. Даже если мы как-то то попадём на эти квалификации, то где гарантии, что нам дадут визы? Мы ни в коем случае не отказываемся от шансов, но это будет очень сложно», — приводит слова Кириленко ТАСС.