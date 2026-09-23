«Проявление уважения». Пойтресс — о роли капитана в «Зените»

Центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс высказался о том, как его выбрали капитаном клуба.

— В этом сезоне вы стали капитаном команды. Расскажите, как проходили выборы: тренер назначил, вы захотели или команда выбрала?

— Думаю, что это проявление уважения. Люди вокруг оценили, сколько труда я вкладываю, как тренируюсь, мой характер. Для меня большая честь, что партнёры и тренер выбрали меня. С гордостью буду нести капитанские обязанности и надеюсь, что своим примером поведу команду к победам.

При этом не могу сказать, что я как-то изменил своё отношение и поведение. Я тот же человек, который делает те же вещи: прихожу на тренировки раньше, а ухожу позже. Нельзя допустить, чтобы титулы или достижения меняли тебя. Работа всё равно должна быть сделана. Никого не выбирают капитаном, чтобы он изменился. Таких как раз выбирать не нужно. Статус в команде основывается на том, что вы делаете каждый день, — приводит слова Пойтресса «Радио «Зенит».