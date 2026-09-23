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Форвард «Зенита» Карасёв: в Суперкубке хотелось выступить по‑другому

Форвард «Зенита» Карасёв: в Суперкубке хотелось выступить по‑другому
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Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высказался о выступлении команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ и предстоящем сезоне.

— Председатель совета директоров клуба Александр Медведев сказал, что те поражения, которые были в предсезонке, нужно оставить там, чтобы дальше были только победы. Насколько согласны с ним?
— Конечно, я согласен. Да, в Суперкубке хотелось выступить по‑другому, но для нас главная задача — это сезон Единой лиги ВТБ. Хочется идти по лестнице наверх, а не спускаться вниз. Поэтому будем искать свою игру, набирать и самое главное — это игры плей‑офф. Направим все свои силы непосредственно туда, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

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