Форвард «Зенита» Карасёв: в Суперкубке хотелось выступить по‑другому

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высказался о выступлении команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ и предстоящем сезоне.

— Председатель совета директоров клуба Александр Медведев сказал, что те поражения, которые были в предсезонке, нужно оставить там, чтобы дальше были только победы. Насколько согласны с ним?

— Конечно, я согласен. Да, в Суперкубке хотелось выступить по‑другому, но для нас главная задача — это сезон Единой лиги ВТБ. Хочется идти по лестнице наверх, а не спускаться вниз. Поэтому будем искать свою игру, набирать и самое главное — это игры плей‑офф. Направим все свои силы непосредственно туда, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».