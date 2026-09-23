Жбанов назвал подготовку к предстоящему сезону самой тяжёлой в своей карьере

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов назвал предсезонную подготовку команды самой тяжёлой в своей карьере и заявил, что не ищет оправданий неудачам в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

— Насколько тяжело было?

— Самая тяжёлая предсезонка в моей карьере, но это не повод для оправдания. Нам надо было выигрывать. Надеюсь, победы будут в других матчах. Новый тренер пришёл со своей идеей, со своей системой. Всё новое, в такое раньше не играл, поэтому многое перестроили. Посмотрим, как сработает, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

В первом матче нового сезона Единой лиги «Зенит» сыграет с «Уралмашем» в Санкт-Петербурге 25 сентября.