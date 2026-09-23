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Жбанов назвал подготовку к предстоящему сезону самой тяжёлой в своей карьере

Жбанов назвал подготовку к предстоящему сезону самой тяжёлой в своей карьере
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Форвард «Зенита» Георгий Жбанов назвал предсезонную подготовку команды самой тяжёлой в своей карьере и заявил, что не ищет оправданий неудачам в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

— Насколько тяжело было?
— Самая тяжёлая предсезонка в моей карьере, но это не повод для оправдания. Нам надо было выигрывать. Надеюсь, победы будут в других матчах. Новый тренер пришёл со своей идеей, со своей системой. Всё новое, в такое раньше не играл, поэтому многое перестроили. Посмотрим, как сработает, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

В первом матче нового сезона Единой лиги «Зенит» сыграет с «Уралмашем» в Санкт-Петербурге 25 сентября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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