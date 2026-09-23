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Игрок «Зенита» Карасёв оценил готовность команды к новому сезону и тренировки с Ивановичем

Игрок «Зенита» Карасёв оценил готовность команды к новому сезону и тренировки с Ивановичем
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Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, как клуб проживал изменения в предсезонке, и оценил готовность команды к старту сезона.

— Как эти изменения команда проживала в течение предсезонки?
— Налаживали понимание, набирали физические кондиции с каждой тренировкой, с каждым днём, с каждой игрой, поэтому я надеюсь, что сезон стартует хорошо — 25 сентября у нас матч с «Уралмашем». В принципе, команда в полной боевой готовности. Слава богу, все здоровы. Наверное, ещё нужно время полностью адаптироваться, подключить новых игроков. Думаю, процентов на 90-95 мы уже готовы.

— Что было необычным для вас?
— Наверное, тренировки с Душко Ивановичем. Они непростые, все о них наслышаны. Думаю, что если мы будем придерживаться его философии, то с физическими кондициями в этом сезоне у нас должен быть полный порядок, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

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