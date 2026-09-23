Лонзо Болл высказался о возможном завершении карьеры

Американский разыгрывающий Лонзо Болл высказался о возможном завершении профессиональной карьеры в возрасте 28 лет.

«Я чувствую, что отдал баскетболу всё, что у меня было, и всё, что у меня есть в жизни, — благодаря баскетболу. Я благодарен уже за то, что смог попасть в лигу и играть в ней девять лет», — сказал Болл в подкасте Ball in the Family на YouTube.

В сезоне-2025/2026 он выступал за «Кливленд Кавальерс», где провёл 35 матчей, набирая 4,6 очка, четыре подбора и 3,9 передачи.

Лонзо провёл в НБА девять сезонов, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Чикаго Буллз» и «Кливленд».