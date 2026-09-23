15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лонзо Болл высказался о возможном завершении карьеры

Лонзо Болл высказался о возможном завершении карьеры
Комментарии

Американский разыгрывающий Лонзо Болл высказался о возможном завершении профессиональной карьеры в возрасте 28 лет.

«Я чувствую, что отдал баскетболу всё, что у меня было, и всё, что у меня есть в жизни, — благодаря баскетболу. Я благодарен уже за то, что смог попасть в лигу и играть в ней девять лет», — сказал Болл в подкасте Ball in the Family на YouTube.

В сезоне-2025/2026 он выступал за «Кливленд Кавальерс», где провёл 35 матчей, набирая 4,6 очка, четыре подбора и 3,9 передачи.

Лонзо провёл в НБА девять сезонов, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Чикаго Буллз» и «Кливленд».

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Исторический случай в НБА. В лиге появились самые дорогие близнецы всех времён
Исторический случай в НБА. В лиге появились самые дорогие близнецы всех времён
Комментарии