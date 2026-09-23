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Лонзо Болл: я завершил карьеру? Это новость для меня

Лонзо Болл: я завершил карьеру? Это новость для меня
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Американский разыгрывающий Лонзо Болл опроверг информацию о завершении карьеры и высказался о своём будущем в НБА.

«Я завершил карьеру? Это новость для меня, лол, потому что я всё ещё жду звонка… Сезон НБА длинный», — написал Болл в социальной сети X.

Ранее в подкасте Ball in the Family Болл сказал, что «отдал баскетболу всё» и «не думает, что когда-либо достигал своего пика», что было воспринято как объявление об уходе из спорта. 28-летний баскетболист остаётся свободным агентом и ждёт предложения от клубов НБА.

В прошедшем сезоне он выступал за «Кливленд Кавальерс», где провёл 35 матчей, набирая 4,6 очка, 4,0 подбора и 3,9 передачи.

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Новости. Баскетбол