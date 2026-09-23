«Жена сказала, что немного похож на русского». Сербский баскетболист — о переходе в «Локо»

Новичок «Локомотива-Кубань» Алексей Покушевски рассказал о своих русских корнях и ожиданиях от переезда в Краснодар.

«Мои родители были взволнованы предложением «Локо», особенно папа, потому что он по линии моего прадеда, который родом из России. Они собираются приехать сюда, думаю, через несколько месяцев, чтобы помочь мне лучше провести сезон.

Мы как семья действительно гордимся русскими корнями. Я немного понимаю по-русски, но, думаю, через несколько месяцев буду говорить лучше. Мне нравится, как русские люди относятся ко мне здесь. И ещё моя жена сказала, что я немного похож на русского», — приводит слова Покушевски телеграм-канал Номер 23 I Баскетбол на Кубани.