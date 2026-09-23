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«Приму решение, когда буду готов». Карри — о новом контракте с «Уорриорз»

«Приму решение, когда буду готов». Карри — о новом контракте с «Уорриорз»
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что ситуация с продлением его контракта не станет отвлекающим фактором в предстоящем сезоне НБА.

«Я не хочу, чтобы вокруг этого возникала какая-то драма или постоянно появлялись новые темы для обсуждения. Эта команда должна быть конкурентоспособной и побеждать. Это произойдёт в подходящий момент, когда у меня будет вся необходимая информация для принятия правильного решения. Команда отлично ведёт этот диалог со мной. Если я не подпишу контракт прямо сейчас, это никак не повлияет на мою игру и не станет для меня дополнительным грузом. Я приму решение, когда буду готов», – приводит слова Карри ESPN.

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