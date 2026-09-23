Легионер «Зенита» Мэйсон оценил готовность команды к новому сезону Единой лиги

Американский новичок «Зенита» Нэйт Мэйсон заявил, что команда очень хорошо подготовилась к старту сезона и более чем готова к матчу с «Уралмашем». Игра состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Как оцените готовность к старту сезона?

— Я чувствую, что мы очень хорошо подготовились. Предсезонная подготовка была сложной. Очевидно, что не всё шло так, как мы хотели. Но мы извлекли уроки. Мы многому научились, поняли, над чем нам нужно работать. Каждый день на тренировках мы работали над тем, чтобы справиться с этой ситуацией. Считаю, что мы более чем готовы к игре с «Уралмашем», — приводит слова Мэйсона «Матч ТВ».