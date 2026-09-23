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Американский защитник «Зенита» Мэйсон высоко оценил Санкт-Петербург

Американский защитник «Зенита» Мэйсон высоко оценил Санкт-Петербург
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Американский защитник «Зенита» Нэйт Мэйсон рассказал об адаптации в Санкт-Петербурге и признался, что город произвёл на него сильное впечатление.

— Как проходит ваша адаптация? Есть ли какие‑то трудности?
— Нет, всё хорошо. Здесь всё довольно привычно. Люди приятные, город хороший. Так что всё хорошо.

— Что вы можете сказать о Санкт‑Петербурге? Что вас больше всего впечатлило?
— В 2020 году был мой первый визит в Россию, когда я был в «Автодоре» и жил в Саратове. Теперь я в Санкт‑Петербурге и не ожидал, что он будет таким приятным, таким открытым для такого парня, как я. Мне он очень понравился, — приводит слова Мэйсона «Матч ТВ».

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Новости. Баскетбол