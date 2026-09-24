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«Русские ребята не остаются в стороне». Новичок «Зенита» из США — об адаптации в команде

«Русские ребята не остаются в стороне». Новичок «Зенита» из США — об адаптации в команде
Комментарии

Американский защитник «Зенита» Нэйт Мэйсон рассказал о своей адаптации в новой команде, отметив помощь россиянина Дмитрия Кулагина.

— С какими игроками в команде вы общаетесь больше всего?
— Очевидно, что с американцами, просто потому, что до приезда сюда мы были знакомы друг с другом. Знаете, у нас была возможность пообщаться и просто спросить о городе и команде в целом. Эти ребята были очень добры и очень мне помогли. Но и русские ребята тоже не остаются в стороне.

Вся команда в общем‑то помогает, но я бы выделил Диму Кулагина. Он помогал мне адаптироваться, помогал узнавать ребят, их сильные и слабые стороны. Его помощь очень ценна, я ему признателен за это, — приводит слова Мэйсона «Матч ТВ».

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