«Русские ребята не остаются в стороне». Новичок «Зенита» из США — об адаптации в команде

Американский защитник «Зенита» Нэйт Мэйсон рассказал о своей адаптации в новой команде, отметив помощь россиянина Дмитрия Кулагина.

— С какими игроками в команде вы общаетесь больше всего?

— Очевидно, что с американцами, просто потому, что до приезда сюда мы были знакомы друг с другом. Знаете, у нас была возможность пообщаться и просто спросить о городе и команде в целом. Эти ребята были очень добры и очень мне помогли. Но и русские ребята тоже не остаются в стороне.

Вся команда в общем‑то помогает, но я бы выделил Диму Кулагина. Он помогал мне адаптироваться, помогал узнавать ребят, их сильные и слабые стороны. Его помощь очень ценна, я ему признателен за это, — приводит слова Мэйсона «Матч ТВ».