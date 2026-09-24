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Дончич: я не успокоюсь, пока мы не выиграем больше титулов

Дончич: я не успокоюсь, пока мы не выиграем больше титулов
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич заявил, что хочет принести клубу чемпионские титулы, и пообещал болельщикам, что готов к этому.

«Сейчас я игрок «Лейкерс». Не уверен, что мог когда-либо представить, что буду здесь и буду носить фиолетово-золотую форму. Это чудесный сюрприз, и это потрясающе. Теперь я отчаянно хочу того же, чего хотят все болельщики «Лейкерс»: победить во всём. Я не успокоюсь, пока мы не выиграем больше титулов НБА…

Раньше я позволял своей игре говорить за себя, но я хочу, чтобы болельщики «Лейкерс» знали: я готов, воодушевлён и стремлюсь оправдать ожидания. Так готов. Это город, который привык побеждать и побеждать масштабно. Я так польщён и благодарен, что теперь у меня есть шанс написать свои собственные чемпионские главы», — приводит слова Дончича Luka Updates в социальной сети Х.

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