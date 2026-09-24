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Эксперт назвала условие, при котором Дончич может претендовать на MVP

Эксперт назвала условие, при котором Дончич может претендовать на MVP
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Североамериканская журналистка и экспертная обозревательница Рэйчел Николс поделилась мнением о перспективах защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в борьбе за звание самого ценного игрока (MVP) сезона НБА.

«Дончич — особенный игрок. Когда он действительно включается в защите, он там гораздо сильнее, чем многие думают. Если он снова проведёт отличный сезон в нападении и будет так же серьёзно играть в защите, как уже бывало, то, думаю, вполне может войти в число главных претендентов на MVP — а то и стать главным.

Мы уже отмечали в программе, что концовку прошлого сезона он провёл на уровне лучших игроков лиги. Если Дончич продолжит в том же духе, то и в новом сезоне будет одним из главных претендентов на эту награду», — заявил Николс в эфире на ESPN.

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