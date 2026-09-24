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Попович женился на бывшей супруге тренера, почти 20 лет работавшего у него помощником

Попович женился на бывшей супруге тренера, почти 20 лет работавшего у него помощником
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16 сентября 2026 года Грег Попович женился на Мэри Барт Буденхольцер — бывшей жене Майка Буденхольцера, который много лет работал помощником Поповича в «Сан-Антонио Спёрс». Об этом сообщает TMZ.

Стоит отметить, что, согласно данным источника, сведения о браке содержатся в свидетельстве, зарегистрированном в округе Бехар, штат Техас. Согласно документу, церемония состоялась в Техасе.

Буденхольцер входил в тренерский штаб «Спёрс» с 1996 по 2013 год, а затем покинул клуб и возглавил «Атланту Хокс». В 2016 году он и Мэри развелись.

Первая жена Поповича, Эрин, умерла в 2018 году после тяжёлой болезни. Её диагноз не раскрывался.

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