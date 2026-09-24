«Лейкерс» выложили серию снимков с тренирующимся Лукой Дончичем

«Лос-Анджелес Лейкерс» поделился фотографиями с тренировки звёздного разыгрывающего Луки Дончича.

«Пора прибавлять!» — говорится в публикации клуба.

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Стоит отметить, что медиадень команды перед новым сезоном состоится 29 сентября. После него начнётся тренировочный лагерь.

Для Дончича предстоящий сезон станет третьим в составе «Лейкерс», но лишь вторым полноценным: словенец присоединился к команде в феврале 2025 года после обмена из «Даллас Маверикс».

Напомним, в минувшее межсезонье клуб покинул звёздный форвард Леброн Джеймс — он продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс».

Игроки «Лейкерс» поздравили Дончича с днём рождения: