«Лейкерс» выложили серию снимков с тренирующимся Лукой Дончичем
«Лос-Анджелес Лейкерс» поделился фотографиями с тренировки звёздного разыгрывающего Луки Дончича.
«Пора прибавлять!» — говорится в публикации клуба.
Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»
Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»
Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»
Стоит отметить, что медиадень команды перед новым сезоном состоится 29 сентября. После него начнётся тренировочный лагерь.
Для Дончича предстоящий сезон станет третьим в составе «Лейкерс», но лишь вторым полноценным: словенец присоединился к команде в феврале 2025 года после обмена из «Даллас Маверикс».
Напомним, в минувшее межсезонье клуб покинул звёздный форвард Леброн Джеймс — он продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс».
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