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«Лейкерс» выложили серию снимков с тренирующимся Лукой Дончичем

«Лейкерс» выложили серию снимков с тренирующимся Лукой Дончичем
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«Лос-Анджелес Лейкерс» поделился фотографиями с тренировки звёздного разыгрывающего Луки Дончича.

«Пора прибавлять!» — говорится в публикации клуба.

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Стоит отметить, что медиадень команды перед новым сезоном состоится 29 сентября. После него начнётся тренировочный лагерь.

Для Дончича предстоящий сезон станет третьим в составе «Лейкерс», но лишь вторым полноценным: словенец присоединился к команде в феврале 2025 года после обмена из «Даллас Маверикс».

Напомним, в минувшее межсезонье клуб покинул звёздный форвард Леброн Джеймс — он продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс».

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Игроки «Лейкерс» поздравили Дончича с днём рождения: