ESPN поставил Леброна Джеймса на 18-е место среди лучших игроков НБА

ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА сезона-2026/2027. Стоит отметить, что звёздный форвард Леброн Джеймс, представляющий «Филадельфию Сиксерс», занял в нём 18-е место.

Для сравнения, в сезоне-2025/2026 он был восьмым, в сезоне-2024/2025 — седьмым, в сезоне-2023/2024 — девятым, в сезоне-2022/2023 — шестым, в сезоне-2021/2022 — третьим, в сезоне-2020/2021 — первым, а в сезоне-2019/2020 — третьим.

Более того, с 2011 по 2019 год Джеймс неизменно возглавлял рейтинг. Пока список опубликован не полностью: последний материал ESPN посвящён игрокам, занявшим места с 50-го по 11-е.

Частые промахи Леброна на тренировке: