Аренас объяснил, почему его 60 очков против Коби Брайанта ценнее 83 очков Бэма Адебайо

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о 83-очковом матче Бэма Адебайо в сезоне-2025/2026. Аренас подчеркнул, что не собирается принижать достижение Адебайо, но всё же считает свои 60 очков против Коби Брайанта более весомыми.

«83 очка — это 83 очка, тут нечего принижать. Но я всё равно скажу: по-моему, мои 60 были круче. Я набрал их против Коби, против Чёрной Мамбы в расцвете сил — да ещё и на «Стэйплс-центре», — заявил Аренас в выпуске Ball in the Family Podcast with Lonzo & Gelo Ball на YouTube.

Бэм Адебайо демонстрирует свои навыки во время двусторонки: