Андрей Воронцевич объяснил, почему одна победа «Зенита» на сборах не тревожит команду

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич оценил готовность команды к сезону-2026/2027 Единой лиги ВТБ, отсутствие опасений из-за результатов сборов и атмосферу в коллективе.

— Как в целом оцените свою форму? Уже полная готовность или ещё нужно добирать?

— Конечно, полная боевая готовность, но, естественно, за период отпуска и индивидуальной подготовки ты не можешь находиться в топовой физической форме, так как ты не имеешь возможности тренироваться и играть «пять на пять». Когда приходят официальные матчи, тот перерыв будет вызывать некую скованность. Поэтому и говорю, что уже не терпится начать, чтобы эта скованность у всех игроков ушла. После отпуска и подготовки прошёл большой период. Но мы отыграли уже много матчей, и мы теперь понимаем, где наши сильные, а где слабые стороны. Осталось сейчас все эти знания применить на площадке.

— На этих сборах была всего одна победа. Нет ли каких‑то опасений из‑за этого?

— Опасений нет. Разные установки тренера, пробуем разные схемы, разные вариации игроков на площадке, поэтому играли, так скажем, на понимание и вариативность наших способностей.

— А какая атмосфера царит в команде?

— Атмосфера потрясающая, игроки все суперпрофессионалы, все с хорошей баскетбольной этикой, пониманием. Наверное, это одна из таких команд, где каждый друг за друга. Нет каких‑то сверхиндивидуальных людей, эгоистов. Тем лучше атмосфера в команде.

— Можно ли сказать, что ещё не полностью адаптировались под требования нового тренера?

— Это долгий процесс. Самое главное то, какой результат у нас будет в конце сезона, — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».