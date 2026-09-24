«У Карри есть все варианты». Шэмс Чарания высказался о будущем Стефена в «Голден Стэйт»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о будущем звёздного разыгрывающего Стефена Карри в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Всё зависит от Карри — перед ним открыты все варианты», — заявил журналист в эфире программы NBA Today. При этом Чарания уверен, что Карри в любом случае завершит карьеру в составе «Голден Стэйт».

Отметим, в сезоне-2026/2027, последнем по действующему контракту, Карри заработает $ 62,6 млн — больше, чем любой другой игрок НБА. Более того, 38-летний баскетболист также может продлить соглашение на два года примерно за $ 136,7 млн.

Стефен Карри жонглирует тремя мячами: