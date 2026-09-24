15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Умер Лоуренс Тантер, 43 сезона работавший диктором «Лейкерс»

Умер Лоуренс Тантер, 43 сезона работавший диктором «Лейкерс»
Комментарии

Лоуренс Тантер, голос домашних матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 43 сезонов, скончался в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила пресс-служба клуба. В июне 2026 года Тантер ушёл с должности диктора — всего за три месяца до этого.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти легендарного диктора «Лейкерс» Лоуренса Тантера. На протяжении 43 лет его голос был неотъемлемой частью матчей команды. Он навсегда останется дорогим членом семьи «Лейкерс», — говорится в заявлении клуба.

За эти годы у Тантера сложилась неповторимая манера объявлений, знакомая болельщикам не одно 10-летие. Его фирменными фразами стали протяжное Laker girlllsss после выступлений танцевальной команды и Kob-eeee Bryant с растянутым звуком «и» после ярких моментов.

На вечере памяти Коби Брайанта в 2020 году Тантер представил стартовый состав «Лейкерс», назвав каждого из пяти игроков Коби Брайантом.

Комментарии
Новости. Баскетбол
  • 24 сентября 2026