Умер Лоуренс Тантер, 43 сезона работавший диктором «Лейкерс»

Лоуренс Тантер, голос домашних матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 43 сезонов, скончался в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила пресс-служба клуба. В июне 2026 года Тантер ушёл с должности диктора — всего за три месяца до этого.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти легендарного диктора «Лейкерс» Лоуренса Тантера. На протяжении 43 лет его голос был неотъемлемой частью матчей команды. Он навсегда останется дорогим членом семьи «Лейкерс», — говорится в заявлении клуба.

За эти годы у Тантера сложилась неповторимая манера объявлений, знакомая болельщикам не одно 10-летие. Его фирменными фразами стали протяжное Laker girlllsss после выступлений танцевальной команды и Kob-eeee Bryant с растянутым звуком «и» после ярких моментов.

На вечере памяти Коби Брайанта в 2020 году Тантер представил стартовый состав «Лейкерс», назвав каждого из пяти игроков Коби Брайантом.