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Стефен Карри рассказал о редком заболевании глаз, которое у него обнаружили в 2018 году

Стефен Карри рассказал о редком заболевании глаз, которое у него обнаружили в 2018 году
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, что в 2018 году генеральный менеджер клуба Боб Майерс посоветовал ему проверить зрение.

Во время трансляций Карри часто показывали на скамейке запасных — он щурился, будто не мог ничего разглядеть.

«Это было в 2018-м… После матча Боб Майерс написал мне. Оказывается, во время трансляции меня всё время показывали на скамейке, а я сидел и щурился, будто вообще ничего не вижу. Он такой: «Тебе, наверное, стоит сходить и провериться». Врачи сказали, что у меня редкое заболевание — кератоконус. Потом я узнал, что оно прогрессирует и со временем может ухудшить зрение.

А если болезнь пойдёт по неблагоприятному сценарию, эти изменения будут необратимыми… Шучу, что назову мемуары «Всё это время я ничего не видел», когда закончу карьеру, — приводит слова Карри журнал People.

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