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Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2026/2027 на 24 сентября

Евролига: расписание матчей на 24 сентября
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В четверг, 24 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится первый игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 24 сентября (время московское):

19:00. «Дубай» — «Реал» Мадрид.
20:00. «Хапоэль» Тель-Авив — «Бавария».
21:00. «Црвена Звезда» — «Жальгирис».
21:15. «Панатинаикос» — «Париж».
21:30. «Баскония» — «Олимпиакос».
21:30. «Барселона» — «Анадолу Эфес».
21:45. АСВЕЛ — «Маккаби» Тель-Авив.

Действующим победителем Евролиги является «Олимпиакос». Баскетбольный клуб стал победителем турнира в четвёртый раз в истории.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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