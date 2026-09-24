В четверг, 24 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится первый игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 24 сентября (время московское):

19:00. «Дубай» — «Реал» Мадрид.

20:00. «Хапоэль» Тель-Авив — «Бавария».

21:00. «Црвена Звезда» — «Жальгирис».

21:15. «Панатинаикос» — «Париж».

21:30. «Баскония» — «Олимпиакос».

21:30. «Барселона» — «Анадолу Эфес».

21:45. АСВЕЛ — «Маккаби» Тель-Авив.

Действующим победителем Евролиги является «Олимпиакос». Баскетбольный клуб стал победителем турнира в четвёртый раз в истории.