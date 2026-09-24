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Тренер в США высказалась о россиянке, после прихода которой команду покинула украинка

Тренер в США высказалась о россиянке, после прихода которой команду покинула украинка
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Главный тренер Университета штата Луизиана (LSU) Кимберли Малки высказалась о российской баскетболистке Анне Минаевой, которая недавно присоединилась к команде.

«Она высокая — шесть футов пять дюймов (около 196 см). Она была на футбольном матче, знаете, не приезжала с официальным визитом. У неё не было рекрутингового визита, так что это было для неё чем-то вроде такой поездки. И она просто держала телефон и смотрела… Я никогда ничего подобного не видела. И вдруг она услышала это освистывание, посмотрела на меня, а я сказала: «Это другая команда выходит из тоннеля». Она не поняла, что это значит, но знала, что происходит что-то не то. Так что она… действительно станет особенной. Ей всего 17 лет. Это просто невероятно — уехать так далеко от дома. На дорогу у неё ушло 34 часа», — сказала Малки на пресс-конференции.

Напомним, после прихода Минаевой команду покинула украинская баскетболистка Екатерина Коваль.

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