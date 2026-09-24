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«Не мой уровень». Маркус Смарт объяснил, почему отказал «Лейкерс» в продлении контракта

«Не мой уровень». Маркус Смарт объяснил, почему отказал «Лейкерс» в продлении контракта
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Американский защитник Маркус Смарт объяснил, почему отказался от продления контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» и предпочёл перейти в «Хьюстон Рокетс».

«Прежде всего играл достаточно хорошо, чтобы предложение, которое мне в итоге поступило, не соответствовало моему уровню. Особенно когда видишь, как парни, которые играли намного хуже, получают лучшие предложения. Они не были готовы обеспечить гарантии, которые мы хотели.

Мне дали возможность уйти и получить то, что я заслужил. И то, ради чего я пахал, чтобы обеспечить семью», — приводит слова Смарта издание The Chronicle.

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