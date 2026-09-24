Стала известна потенциальная сумма следующего контракта Карла-Энтони Таунса с «Нью-Йорком»

«Нью-Йорк Никс» обсуждают с лагерем Карла-Энтони Таунса условия нового контракта, который начинался бы с $ 45-50 млн в год. Об этом сообщает спортивный репортёр SNY Иэн Бэгли со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Что касается Карла-Энтони Таунса и «Никс», между руководством «Никс» и представителями Таунса велось множество переговоров. Источник в лиге, знакомый с ситуацией, сообщил, что переговоры проходят в конструктивном ключе, а «Никс» дали понять, что хотят, чтобы Таунс надолго остался в команде, высоко его ценят. Один из фактов: по данным источников SNY, «Никс» обсуждали с представителями Таунса контракты с начальной суммой в диапазоне от $ 45 до $ 50 млн», — написал Бэгли в своём аккаунте в социальной сети Х.

Следом он дополнил публикацию: «ESPN сообщило, что переговоры зашли в тупик, продление контракта до начала сезона маловероятно».