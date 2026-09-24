15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стала известна потенциальная сумма следующего контракта Карла-Энтони Таунса с «Нью-Йорком»

Стала известна потенциальная сумма следующего контракта Карла-Энтони Таунса с «Нью-Йорком»
Комментарии

«Нью-Йорк Никс» обсуждают с лагерем Карла-Энтони Таунса условия нового контракта, который начинался бы с $ 45-50 млн в год. Об этом сообщает спортивный репортёр SNY Иэн Бэгли со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Что касается Карла-Энтони Таунса и «Никс», между руководством «Никс» и представителями Таунса велось множество переговоров. Источник в лиге, знакомый с ситуацией, сообщил, что переговоры проходят в конструктивном ключе, а «Никс» дали понять, что хотят, чтобы Таунс надолго остался в команде, высоко его ценят. Один из фактов: по данным источников SNY, «Никс» обсуждали с представителями Таунса контракты с начальной суммой в диапазоне от $ 45 до $ 50 млн», — написал Бэгли в своём аккаунте в социальной сети Х.

Следом он дополнил публикацию: «ESPN сообщило, что переговоры зашли в тупик, продление контракта до начала сезона маловероятно».

Читать далее:
Фото
Чемпионы НБА Брансон, Таунс и Харт посетили финал US Open
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android