Гилберт Аренас перечислил звёзд НБА, за игрой которых следит с интересом

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас назвал своих любимых баскетболистов в предстоящем сезоне НБА.

В их число вошли Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») и Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

— За кем из игроков лиги тебе сейчас больше всего нравится наблюдать?

— За Карри, Дончичем, Эдвардсом, Вембаньямой. Люблю игроков, которые играют ярко, с выдумкой. И дриблинг [Джейлена] Брансона мне тоже очень нравится, — поделился Аренас в выпуске Ball in the Family Podcast with Lonzo & Gelo Ball на YouTube.