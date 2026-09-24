«Его поезд уже ушёл. Всё кончено». Аренас объяснил, почему перестал поддерживать Леброна

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас прокомментировал переход Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс». По его словам, в Лос-Анджелесе больше не будут говорить о Джеймсе так, как прежде.

«Мы в Лос-Анджелесе. Последние несколько лет мы говорили о «Лейкерс» — и продолжим говорить. Не будем вдруг переключаться на «Филадельфию» только потому, что вы болеете за Леброна. Давайте признаем: Леброн ушёл из команды, верно?

Его поезд уже ушёл. Всё кончено. Время превозносить Леброна Джеймса прошло. Он больше не игрок «Лейкерс», — заявил Аренас в выпуске Ball in the Family Podcast with Lonzo & Gelo Ball на YouTube.