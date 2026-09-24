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«Он говорил с нами как с детьми». Лу Уильямс — о характере Коби Брайанта

«Он говорил с нами как с детьми». Лу Уильямс — о характере Коби Брайанта
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс рассказал, чему научился, играя вместе с Коби Брайантом.

«Коби — это отдельная история. Хотелось бы поиграть с ним раньше, потому что к тому моменту, когда я оказался рядом с ним, он уже боролся за возможность выходить на площадку. У него были проблемы с плечом, ахиллом и всё такое. Он просто старался делать всё, что мог. Поэтому я не успел увидеть того самого «убийцу» в полной мере. Хотя время от времени Чёрная Мамба всё-таки просыпалась. Он мог жёстко пройтись по нам, разговаривал с нами как с детьми, пытался заставить нас мыслить на том же уровне, что и он. Наблюдать за этим было невероятно», — рассказал Уильямс в подкасте Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady.

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