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«Можно только уважать». Мэйсон высказался о тренере «Зенита» Душко Ивановиче

«Можно только уважать». Мэйсон высказался о тренере «Зенита» Душко Ивановиче
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Американский защитник «Зенита» Нэйт Мэйсон высказался о работе главного тренера команды Душко Ивановича.

«Я уважаю его работу. Уважаю его за то, сколько он сил вкладывает в улучшение команды и в её развитие. Такого человека можно только уважать. Если вы любите побеждать, вам бы понравилось играть под руководством такого человека.

Мы можем многого добиться. Я чувствую, что у нас есть все необходимые составляющие. У нас есть молодые ребята, есть опытные. У нас есть суперталантливые ребята, есть игроки второго плана. Чувствую, что у нас есть много всего необходимого для успеха. Я не люблю говорить, что мы станем чемпионской командой или что мы не займём третье место, но мы можем далеко продвинуться», — приводит слова Мэйсона «Матч ТВ».

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