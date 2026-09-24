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Центровой «Хьюстона» Шенгюн: однажды я хочу стать лучшим игроком в НБА

Центровой «Хьюстона» Шенгюн: однажды я хочу стать лучшим игроком в НБА
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Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн заявил, что хочет однажды стать лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Каждый год появляются новые ожидания, и они продолжают расти. Именно так ты становишься лучшим игроком. Однажды я хочу стать лучшим игроком в этой лиге. Хорошо, что от меня ждут всё большего. Это делает меня лучшим игроком, делает меня лучше как человека… Мне нравится это давление. С каждым годом оно помогает мне становиться лучше.

Если я набрал 20 очков, значит, могу набрать 25. Если могу набрать 25, значит, могу набрать 30. Всё дело в том, чтобы правильно себя настроить и находиться в правильном психологическом состоянии, постоянно держать эти цели в голове», — приводит слова Шенгюна издание Eurohoops.

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