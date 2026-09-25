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Американец Дэвид Эфиани ответил, что знал о Единой лиге до перехода в «Уралмаш»

Американец Дэвид Эфиани ответил, что знал о Единой лиге до перехода в «Уралмаш»
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Американец Дэвид Эфиани признался, что до перехода в «Уралмаш» знал о Единой лиге ВТБ не слишком много. Спортсмен отметил, что его заинтересовал опыт знакомых игроков, успешно выступавших в турнире, а также высокая конкуренция.

— А что в целом знал про Единую лигу ВТБ до этого лета? Может, слышал что-то от других игроков?
— Знал не слишком много, но, как уже сказал, был знаком с парой ребят, которые тут играли. Увидев, как круто и успешно у них всё прошло, я решил, что тоже попробую. Также знал, что здесь очень высокая конкуренция, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».
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