Новичок «Уралмаша» из США раскрыл, что планирует купить к зиме в России

Новичок екатеринбургского «Уралмаша» Дэвид Эфиани в шутку признался, что пока не готов к уральской зиме. 30-летний американец впервые приехал в Россию.

— Ты приехал из тёплых стран. Готов к суровой уральской зиме?

— Пока не готов (смеётся). Мне нужно купить ботинки, пару курток. Потому что в последний раз я играл в такую холодную погоду в Дании. Так что, конечно, придётся приспосабливаться.

— Ты раньше вообще бывал в России или это первый визит?

— Это мой первый раз в России, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».

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