Защитник «Уралмаша» Дэвид Эфиани: мне нравится быть угрозой на площадке
Новичок «Уралмаша» Дэвид Эфиани высказался о своей манере игры. Баскетболист признался, что ему нравится быть угрозой для соперников — как за счёт собственных атак, так и благодаря передачам партнёрам.
— Так было на протяжении всей карьеры?
— Да. Мне нравится быть угрозой на площадке, забивать самому и создавать моменты для партнёров по команде. Продвигаться к кольцу, получать мяч на ходу — для меня это более естественно и комфортно, так мне гораздо проще принимать решения на площадке, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.
Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».
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