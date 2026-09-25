Новичок «Уралмаша» назвал американцев, мнения которых узнавал перед переездом в Россию

Новичок «Уралмаша» Дэвид Эфиани рассказал, с кем советовался перед переездом в Россию. Американец пообщался с соотечественниками, в том числе со Стэнли Уиттакером, Дэниэлем Утоми, Девоном Акун-Пёрселлом и своим давним товарищем по колледжу Тайреллом Нэльсоном.

— Ты успел пожить и поиграть во многих странах. Легко вообще адаптируешься, когда меняешь лигу и город?

— Да, хотя последние три сезона я провёл в Турции, так что приспосабливаться было не так уж и сложно. Но всё равно приходилось привыкать к новым командам — узнавать одноклубников, понимать подход к тренировкам и всё такое. Так что это всегда отдельный процесс. Плюс предсезонной подготовки в том, что она ускоряет адаптацию и готовит к регулярному сезону. К счастью, в «Уралмаше» играл мой давний товарищ по команде из колледжа (Тайрелл Нэльсон. — Прим. «Чемпионата»). Он рассказал мне про город и команду, так что переход прошёл легче.

— В Турции ты играл в одной команде со Стэнли Уиттакером, которого отлично знают в Екатеринбурге. Ты звонил ему перед подписанием контракта?

— Да, с ним я тоже разговаривал, так как он играл в России и в «Уралмаше». Ещё один парень, с которым я общался, — Даниэль Утоми, у него тоже есть опыт в Единой лиге. Ещё Девон (Акун-Пёрселл. — Прим. «Чемпионата»), он играл за «Локо» и УНИКС. Это мой друг из родного города, мы вместе выросли. В общем, я поспрашивал нескольких ребят, и мне было комфортно приезжать сюда, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».

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