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Американский новичок «Уралмаша» — о главном тренере клуба: классный мужик

Американский новичок «Уралмаша» — о главном тренере клуба: классный мужик
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Американский новичок «Уралмаша» Дэвид Эфиани поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Антоном Юдиным. Защитник отметил, что на данный момент предсезонка проходит гладко.

— Как тебе работается с главным тренером? Успели найти общий язык по твоей роли на паркете?
— Да, он действительно классный мужик, и у него есть чёткое представление о том, какой команда должна стать. Мне кажется, в предсезонных матчах очень важно, чтобы он смог подобрать правильные ротации игроков, которые будут хорошо взаимодействовать. Но я бы сказал, что пока всё идет гладко, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».
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