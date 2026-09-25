Новичок «Уралмаша» объяснил, как оставался одним из лучших снайперов чемпионата Турции

Новичок «Уралмаша» Дэвид Эфиани вспомнил выступление в чемпионате Турции, где он входил в топ-3 по результативности в сезоне-2023/2024.

— После Дании и Франции ты надолго задержался в Турции. Чем тебе так приглянулась эта лига?

— В первый год в Турции у меня был отличный сезон и мы добились больших успехов как команда. В такие моменты вся лига видит, чего ты достиг, и становится проще найти варианты, чтобы остаться ещё на год. Да и мне просто понравилась Турция: климат, еда и люди. Так что для меня решение остаться на второй сезон было совершенно естественным. Второй сезон тоже прошёл хорошо, и я подумал, что буду продолжать в том же духе.

— Ты там стабильно был среди лучших снайперов. Как удавалось держать такую планку из сезона в сезон?

— Я просто выполнял то, что просит тренер и что было нужно команде. И та команда, наверное, была выстроена так, чтобы я забивал. Меня сделали бомбардиром, но сам я считаю себя плеймейкером. И если команде что-то было нужно, я старался это обеспечить: будь то передачи, игра в обороне или набор очков — я был готов делать всё это, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».

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