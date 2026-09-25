Защитник «Уралмаша» из США: чувствую, мы сможем преподнести пару сюрпризов

Новичок «Уралмаша» Дэвид Эфиани поделился ожиданиями от матчей с фаворитами Единой лиги ВТБ. Американец отметил опыт команды в таких противостояниях и заявил, что екатеринбургский клуб способен преподнести соперникам несколько сюрпризов.

— «Уралмаш» славится тем, что любит испортить нервы фаворитам. Готов к жёстким матчам против топ-клубов?

— Как игрок ты хочешь участвовать в матчах самого высокого уровня. Я, безусловно, с нетерпением жду этого — тем более у команды есть опыт противостояний с такими соперниками. У нас действительно хорошая команда, и я чувствую, что мы сможем преподнести пару сюрпризов, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».

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