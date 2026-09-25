Новичок «Уралмаша» — о периоде до переезда в Европу: всё, что я знал, — это НБА

Новичок «Уралмаша» Дэвид Эфиани вспомнил, как после колледжа решил отправиться в Европу. Американец признался, что на тот момент знал только об НБА, но хотел продолжить карьеру в профессиональном баскетболе.

— Помнишь момент, когда после колледжа ты не попал на драфт и решил ехать в Европу? О чём тогда думал?

— Мой старший брат, который тоже играет в баскетбол, провёл за границей примерно два года — ещё до того, как я выпустился из школы. Так что у него уже был некоторый опыт в этом деле. Но когда я учился в колледже, я об этом ничего не знал.

Всё, что я знал, — это НБА. Потом решил, что попробую себя в Европе, потому что хотел играть в баскетбол на профессиональном уровне. Я подписал контракт с агентом, решил просто начать карьеру. И в конце концов всё сложилось, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».

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