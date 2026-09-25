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Американец Дэвид Эфиани объяснил, почему решил продолжить карьеру в России

Американец Дэвид Эфиани объяснил, почему решил продолжить карьеру в России
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Американский защитник Дэвид Эфиани рассказал, почему решил продолжить карьеру в России и присоединиться к «Уралмашу». По словам баскетболиста, перед переходом он пообщался с агентом, бывшим игроком клуба Тайреллом Нэльсоном и знакомыми.

— Как вообще появился вариант с «Уралмашем»? И почему ты решил продолжить карьеру в России?
— Когда закончился сезон в Турции и я как раз приехал в Израиль, ко мне начали проявлять интерес несколько команд. Я поговорил со своим агентом, а у него уже был опыт подписания нескольких игроков в «Уралмаш». Он сказал, что мне очень понравится обстановка, город. Потом я, конечно же, пообщался с Тайреллом, так как он здесь играл.

Я заинтересовался, подробно изучил вопрос, поспрашивал у знакомых о городе и о России в целом: безопасно ли здесь и всё такое. А потом принял решение перебраться сюда, — сказал Эфиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с новичком «Уралмаша» Дэвидом Эфиани на «Чемпионате».
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