Трёхкратный чемпион НБА: не считаю Йокича и Дончича лучше Диваца и Сабониса

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне член Зала славы Тони Кукоч высказался о европейских звёздах лиги Николе Йокиче, Луке Дончиче и Яннисе Адетокунбо.

«Йокич и Дончич обладают высоким баскетбольным IQ, сформированным европейской, балканской школой, уделяющей внимание основам. Они довели эти основы до совершенства, а их понимание игры значительно лучше, чем у остальных в лиге.

У вас есть Йокич, Дончич и Яннис. Да, эти три игрока становились MVP, великолепные баксетболисты. Но я никогда не признаю, что нынешние игроки лучше, чем Дражен [Петрович], Дивац, Сабонис и Марчюлёнис», — сказал Кукоч в эфире программы Sport Nedjeljom.