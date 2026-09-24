Эксперт выделил три главные задачи Егора Дёмина на новый сезон в НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин готовится ко второму сезону в НБА. Ожидается, что россиянин станет третьим вариантом в атаке после прихода Джулиуса Рэндла и Майкла Портера-младшего. Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон выделяет три цели для Дёмина перед тренировочным лагерем:

Больше разнообразия в наборе очков. В дебютном сезоне большинство его бросков приходилось на трёхочковые: в среднем 8,6 броска с игры, из которых 6,2 — из-за дуги. Дёмину стоит стать максимально разносторонним скорером, как он показал в Летней лиге.

Расширить навыки плеймейкинга. Перед драфтом-2025 Дёмина называли одним из лучших распасовщиков среди проспектов за последнее время, но в прошлом сезоне он не показал этого в полной мере. В стартовой пятёрке он будет делить обязанности по обращению с мячом с Рэндлом и Майкелом Брауном-младшим, но ему стоит активнее проявлять себя в созидании.

Собрать всё воедино. В Летней лиге Дёмин активно шёл под кольцо и зарабатывал штрафные, но бросал из-за дуги хуже своих стандартов. Если он сохранит давление на кольцо и поднимет процент из-за дуги ближе к 40, он станет серьёзной силой в этом сезоне.