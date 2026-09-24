Опубликован рейтинг ESPN с 10 лучшими игроками НБА

ESPN опубликовал рейтинг 10 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первое место занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, второе — центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, третье — разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.

Рейтинг лучших игроков НБА по версии ESPN:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

5. Яннис Адетокунбо («Майами Хит»).

6. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

8. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

9. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

Однако, по данным американской платформы для торговли контрактами на события Kalshi, Йокич имеет лишь четвёртые по вероятности шансы на победу в голосовании за MVP.