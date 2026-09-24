Дерек Лайвли не получил допуск к тренировочному лагерю «Далласа» — ESPN

Центровой «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли не получил допуск к тренировочному лагерю, так как продолжает восстановление после операции на стопе, перенесённой в декабре. Об этом сообщает ESPN.

По данным журналиста Тима Макмэхона, статус 22-летнего игрока на начало регулярного сезона остаётся неопределённым. При этом, по его информации, Лайвли не получил никаких новых повреждений и постепенно возвращается к баскетбольным нагрузкам.

Лайвли вступает в четвёртый сезон в «Далласе». После яркого дебютного сезона, в котором он стал важным игроком в выходе команды в финал НБА 2024 года, его карьеру преследуют травмы. В сезоне-2024/2025 он пропустил 36 матчей из-за стрессового перелома правой лодыжки, после чего перенёс операцию по удалению костных шпор на правой стопе. В прошлом сезоне Лайвли получил растяжение правого колена, а затем в декабре перенёс операцию на правой стопе, завершившую сезон, проведя всего семь матчей.

В прошлом сезоне он набирал в среднем 4,3 очка, 5,3 подбора и 1,6 блок-шота за 16 минут за игру. За карьеру его средние показатели составляют 8,4 очка, 7,0 подбора и 1,5 блок-шота за 22,9 минуты.