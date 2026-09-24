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«Молодые ребята не видели этот уровень». Воронцевич — о нехватке международных матчей

«Молодые ребята не видели этот уровень». Воронцевич — о нехватке международных матчей
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался о нехватке международной практики у молодых российских баскетболистов.

«Это особенно сказывается на молодых ребятах, которые не видели и не знают этот уровень. Когда ты играешь на международной арене и выступаешь на чемпионатах мира, Европы, Олимпиаде, тогда ты видишь более развёрнутую картину всех игроков, которые играют по всему миру.

Обижаться не нужно. Необходимо трезво оценивать собственные силы и становиться лучше, понимая, что мы все неидеальные. Прежде всего должно быть стремление помочь команде и партнёру, тогда твоя игра придёт», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

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